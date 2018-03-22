قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الاميركي دونالد ترامب يستعد الخميس للكشف عن عقوبات ضد الصين المتهمة بسرقة الملكية الفكرية للشركات الاميركية. وصرح المتحدث راج شاه لوكالة فرانس برس “غدا سيعلن الرئيس عن الاجراءات التي قرر اتخاذها بناء على البند 301 من قانون التجارة حول جهود تقودها الدولة الصينية (…) لسرقة التكنولوجيا الاميركية والملكية الفكرية”.

وينوي الرئيس الاميركي الذي يريد محاربة العجز التجاري الذي يدمر في رأيه الوظائف والشركات الاميركية. فرض رسوم جمركية على بكين. وكان ترامب فرض نهاية كانون الثاني/يناير رسوما حمائية على الالواح الشمسية المستوردة من الصين.

في 2017 ارتفعت واردات السلع الصينية الى الولايات المتحدة الى 505 مليار دولار والعجز التجاري الى 375 مليار دولار. وستطال الرسوم المزمع فرضها خصوصا قطاعي التكنولوجيا والاتصالات.

وحذرت الصين الخميس من ان الجميع سيتضررون في حال اطلق ترامب حربا تجارية ملوحة باحتمال اتخاذ اجراءات مضادة. واعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ان بلاده ستعتمد “بالتاكيد ردا مناسبا وضروريا” اذا ما فرضت الولايات المتحدة اجراءات تجارية ضدها.

المصدر: الصين