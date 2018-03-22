البيت الابيض: ترامب سيعلن الخميس عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2018 - 00:23
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الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله: الإنتخابات النيابية المقبلة في لبنان تشكل فرصة جديدة لاعادة إنتاج سلطة وطنية
السيّد نصرالله: كان لنا الإسهام الكبير في إقرار القانون النسبي لتصحيح التمثيل ونريد أن نبقى الصوت المعبر عن صوت الشعب
السيد نصرالله: سنعمل من موقعنا النيابي لحماية لبنان وشعبه وأرضه ونفطه وثرواته الطبيعية
السيد نصرالله: سنعمل على تحقيق الإصلاح السياسي والإداري من خلال تطوير قانون الإنتخابات وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة
السيد نصرالله: مجلس النواب مسؤول عن تنظيم الحياة العامة والمبادرة لتقديم اقتراحات قوانين وتفعيل الدور التشريعي والرقابي
السيد نصرالله: تطوير نظام القضاء وتمكين القضاء ليكون سلطة مستقلّة بما يحقّق العدالة والنزاهة بدون تمييز بين المواطنين
السيّد نصرالله: تعزيز دور الهيئات الرقابيّة وفي مقدمها التفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتعديل القوانين الراعية لها
السيّد نصرالله: إعطاء العناية الخاصّة لمحاربة الفساد المالي والإداري وفق الآليات القانونية والإداريّة المقرّرة
السيّد نصرالله: توفير الإمكانات اللازمة لتقوية المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة وفي طليعتها الجيش الوطني اللبناني
السيّد نصرالله: إستحداث وزارة التخطيط وإقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّعة في البلاد
السيّد نصرالله: إعتماد مبدأ المناقصات في التلزيمات وإقرار قانون حديث ومتطور خاص بالمناقصات العمومية
السيّد نصرالله: تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية وجعله مدخلا حصريّاً للتوظيف في القطاع العام
السيّد نصرالله: يجب العمل على ضبط الإنفاق وخفض كلفة الدين العام والحد من الاستدانة وإصلاح النظام الضريبي
السيد نصرالله: المطالبة بوضع خطط وبرامج إقتصادية خمسية وعشرية وإعطاء قطاعات الإنتاج ما تستحق من رعاية واهتمام
السيد نصرالله: بذل أقصى الجهود لمعالجة أزمة الكهرباء واستكمال الإجراءات الضرورية للاستفادة من الموارد البترولية
السيد نصرالله: وضع خطط إنمائية للمناطق كافة وتأمين التغطية الصحية الشاملة للمواطنين ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية
السيد نصرالله: إيجاد التشريعات الضرورية لرفع مستوى التعليم الرسمي ووضع استراتيجية شاملة للنقل العام
الإمام السيد علي الخامنئي: الجمهورية الاسلامية لعبت دوراً هاماً وكبيراً في قصم ظهر التكفيريين خلال العام الماضي
الإمام الخامنئي: الجمهورية الاسلامية تمكنت من ان تخفف وطأة التكفيريين على شعوب المنطقة وهذا يعتبر من الاعمال العظيمة
الامام الخامنئي: الادارة الاميركية تكذب عندما تدعي انها حاربت داعش وسياسة واشنطن تقوم على استخدام هذا التنظيم الارهابي
الدفاعات الجوية اليمنية تعلن اصابة طائرة حربية للعدوان من نوع F15 فوق محافظة صعدة
تحالف العدوان على اليمن يؤكد تعرّض إحدى مقاتلاته لاطلاق صاروخ دفاع جوي من مطار صعدة في اليمن
سوريا: من المقرر أن يتم صباح الخميس نقل 1500 مسلح و6000 من افراد عائلاتهم من حرستا الى ادلب
نقل المسلحين وعائلاتهم يأتي بعد رفضهم تسوية أوضاعهم وسيتم نقلهم على دفعتين برعاية الهلال الاحمر
الدفاع الروسية: اكتشفنا مستودعات ومواقع لتصنيع الأسلحة الكيميائية في المناطق المحررة من الغوطة
الدفاع الروسية: الإتهامات ضد روسيا جاءت لصرف النظر عن مسألة الكيميائي في سوريا
الإحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة
البيت الابيض: ترامب سيعلن الخميس عن عقوبات اقتصادية تستهدف الصين
منذ 16 mins
22 March، 2018
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