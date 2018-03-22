أفاد موسى مصطفى موسى، منافس الرئيس المصري الوحيد عبدالفتاح السيسي، بأنه يعتبر إنجازات السيسي بالنسبة له مثالا يحتذي به. وقال موسى في بيان تلاه اليوم الأربعاء في مؤتمر صحفي لحملته الانتخابية: “أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومهما تكن النتائج النهائية سيكون تقديري لسيادتكم وإنجازاتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

وكان موسى ينظم فعاليات تؤيد ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية وأخيرة يسمح بها الدستور وبعد ترشحه ظل يجاهر بتأييده للرئيس الذي تنتهي ولايته الحالية في يونيو، وأبدى في وقت سابق أمام الصحفيين أنه على ثقة تامة من تحقيق السيسي للفوز في هذه الانتخابات، لكنه دعا الناخبين إلى التصويت لكي يحصل على نسبة عالية جدا من الأصوات، تمكنه من تحقيق المشروعات التنموية التي قام بها.

وقدم موسى وهو رجل أعمال ويترأس حزب “الغد المصري”، أوراق ترشحه فجأة في الدقائق الأخيرة التي سبقت إغلاق باب الترشح، بعد انسحاب جميع مرشحي المعارضة بزعم تعرض مؤيديهم لحملات تخويف وتشويه إعلامي قائلين أيضا إن الظروف التي تجري فيها الحملات الانتخابية لا توفر منافسة حرة ونزيهة.

المصدر: موقع روسيا اليوم