شارك وفد لبناني في مؤتمر يعقد في تونس بين 21 و 23 آذار متعلق بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، برعاية الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، تمهيدا لإنضمام لبنان الى مشروع CyberSouth.

وضم الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن سعدالله الحمد، مدير عام وزارة العدل القاضي ميسم نويري، مدير معهد الدروس القضائية القاضي ندى دكروب، القاضيين هانيا الحلوه وجويس عقيقي، المقدم المهندس خالد يوسف والرائد ألبير الخوري من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وألقى الحمد كلمة لبنان مشددا على “رغبة لبنان بأن يكون بلدا رائدا في مجال الأمن السيبيراني عبر التسريع في إقرار مشروع قانون المعاملات الالكترونية وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي رقم 9341/2012 والتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتحديد الإطار التشريعي للجرائم السيبيرانية وتدريب القضاة ورجال الضابطة العدلية على التعامل مع الأدلة الإلكترونية بهدف الإنضمام الى إتفاقية بودابست تأمينا للاستفادة المتبادلة في مجال التحقيقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية