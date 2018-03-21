اصدر مصرف لبنان اعلاما للجمهور اشار فيه الى أنه “سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 10/4/2018 أوراقا نقدية جديدة إصدار 1/1/2017 من فئة 100000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية).

إن سمات الأوراق النقدية التي ستوضع في التداول تشمل ما يلي:

1- على الوجه الأمامي للورقة:

أ- لجهة اليسار، يوجد خيط أمان معدني متطور أخضر اللون تظهر فيه ثلاثة أجزاء تتضمن رسما للأرزة وخطوطا مائلة صغيرة تتحرك ويتغير لونها عند إمالة الورقة أفقيا أو عاموديا، كما تظهر في خيط الأمان عبارة bdl عند النظر اليه في وضع معاكس للضوء.

ب – لجهة أعلى اليمين، يوجد رسم لأرزة لبنان تحيطها دائرة خضراء اللون تتحرك بشكل دائري حول الأرزة عند إمالة الورقة أفقيا أو عاموديا.

2- على الوجه الخلفي للورقة، يظهر حرف إبجدي على خط أفقي واحد مع الرقم التسلسلي وذلك باللغتين العربية والأجنبية.

توضع الأوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الأوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.

تجدر الاشارة الى أنه يمكن لمصرف لبنان اعتبار أي ورقة نقدية غير قابلة للاستبدال في حال غياب أي من سمات الأمان فيها”.

كذلك احاط مصرف لبنان الجمهور علما بأنه “سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 15/3/2018 قطعا نقدية جديدة إصدار 2018 من فئة الـ 250 ل.ل (مايتان وخمسون ليرة لبنانية) وذلك الى جانب القطع النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها ومن دون تعديل في مواصفاتها الخارجية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام