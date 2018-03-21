حاول البيت الابيض الاربعاء كشف المسؤول عن تسريب محرج مفاده ان مستشاري دونالد ترامب طلبوا منه دون جدوى عدم تهنئة فلاديمير بوتين على اعادة انتخابه.

وافادت صحيفة “واشنطن بوست” ان الرئيس الاميركي هنأ الثلاثاء نظيره الروسي في اتصال هاتفي رغم تحذيرات مستشاريه بما في ذلك مذكرة كتب عليها باحرف كبيرة “عدم التهنئة”.

واخذت القضية بعدا اكبر خصوصا بسبب التوتر في البيت الابيض حيث تسود اجواء من الشكوك بعد سلسلة استقالات وإقالات في الاشهر الاخيرة.

وصرح مسؤول أميركي ان جهودا جارية لتحديد المسؤول عن تسريب هذه المعلومات في حين قال آخر انه امر غير مشروع اذا كانت هذه الوثائق سرية.

وبعد ظهر الثلاثاء قال ترامب “هنأته على فوزه الانتخابي”، مشيرا الى محادثته الهاتفية صباحا مع بوتين. واكد ان “المحادثة كانت جيدة جدا” موضحا انه اقترح عقد لقاء قريبا مع بوتين.

ويحظى سلوك ترامب مع بوتين بمتابعة من كثب منذ وصوله الى البيت الابيض على خلفية تحقيق يجريه المدعي العام الخاص روبرت مولر الذي يحاول تحديد ما اذا كان هناك تواطؤ بين موسكو وفريق ترامب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

ولم يتطرق ترامب مع بوتين الى ملف تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا التي اتهمت موسكو بالوقوف وراءه. وقالت سارة ساندرز “ركزا على المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية