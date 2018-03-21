صور من خطاب الامام الخامنئي بحضور حشود الزائرين في العتبة الرضوية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2018 - 18:09
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صور من خطاب الامام الخامنئي بحضور حشود الزائرين في العتبة الرضوية
منذ 11 mins
21 March، 2018
ايران
-
خبر وصورة
-
عربي وإقليمي
صور من خطاب الامام الخامنئي بحضور حشود الزائرين في العتبة الرضوية بمناسبة العام الجديد.
المصدر:
مهر
الامام الخامنئي
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