سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من المزارع في محيط بلدة عين ترما خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث التنظيمات الإرهابية من الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازي مع الاستمرار في تأمين الأهالي داخل منازلهم وإيصال المساعدات المختلفة لهم بالتعاون مع الهلال الأحمر في كفر بطنا وسقبا.

وذكرت سانا إلى الغوطة الشرقية إن وحدات الجيش العاملة على محور عين ترما في القطاع الجنوبي من الغوطة نفذت عمليات جديدة داخل المزارع سيطرت خلالها على نحو 70 بالمئة من المزارع المحيطة ببلدة عين ترما بعد دحر التنظيمات الإرهابية منها.

وأشارت سانا نقلا عن عدد من القادة الميدانيين في محور عين ترما إلى حالة الانهيار والفوضى في صفوف الإرهابيين بعد تدمير الجيش تحصيناتهم وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في المزارع.

ولفتت إلى أن وحدات الجيش بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واصلت إيصال المساعدات والمواد الأساسية والغذائية إلى الأهالي في بلدتي كفر بطنا وسقبا حيث تم اليوم توزيع كميات كبيرة من المواد الغذائية على الأهالي داخل البلدتين اللتين أعاد إليهما الجيش الأمن والاستقرار يوم الأحد الماضي.

المصدر: سانا