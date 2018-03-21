هنأ أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – “المرابطون” العميد مصطفى حمدان رئيس دولة روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بانتخابه رئيسا لروسيا للمرة الرابعة، ووجه إليه رسالة جاء فيها: “باسم المرابطون وباسمي الشخصي، نتقدم من فخامتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بانتخابكم من الشعب الروسي الحبيب لفترة رئاسية رابعة.

نؤكد ان شعب روسيا العظيم هو اليوم كما سيكون في القابل من الأيام وكما كان في الماضي، شعاره الإنساني الأول في إغناء الحضارة العالمية: “إحقاق الحق والعدالة لكل شعوب العالم”.

في مناسبة انتخابكم، اسمحوا لي، يا فخامة الرئيس، أن نقدر ونثني بقيمة كبيرة على القرار الجيوستراتيجي التاريخي الذي اتخذته القيادة السياسية في روسيا الاتحادية، وفي مقدمها فخامتكم بالدعم الروسي الفاعل والجدي للجيش العربي السوري وأهلنا في سوريا العربية، في كفاحهم ضد الإرهاب العالمي والفاشي المتأسلم فوق أرض الجمهورية العربية السورية، دفاعا عن الوجود الإنساني على امتداد العالم وصونا للاستقرار والأمن الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية