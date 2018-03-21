صرح وزير العدل الأوكراني بافل بيترينكو بأن الحكومة الأوكرانية صادرت جميع أصول شركة “غازبروم” الروسية على الأراضي الأوكرانية، والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليون دولار.

وجاءت مصادرة أملاك الشركة الروسية من الحكومة الأوكرانية كشكل من أشكال تسديد الغرامة المفروضة على الشركة الروسية لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفقا لمزاعم أوكرانية.

وأضاف بيترينكو، أن لدى وزارته في الوقت الحالي خططا جيدة فيما يتعلق بتنفيذ قرار محكمة تحكيم ستوكهولم، القاضي بإلزام “غازبروم” بدفع 4,673 مليار دولار لشركة “نفطوغاز” الأوكرانية.

قرار كييف لم يلق قبول الشركة الروسية، التي بدأت بإجراءات فسخ العقود مع “نفطوغاز” وأوقفت ضخ الغاز إلى الأراضي الأوكرانية اعتبارا من أول مارس الحالي.

المصدر: وكالات