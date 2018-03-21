دعا مجلس الاتحاد الروسي الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إلى إدانة السطات الأوكرانية على إفشال التوصيت في انتخابات الرئاسية الروسية.

وعبر أعضاء البرلمان الروسي عن استيائهم بسبب ممارسات السلطات الأوكرانية التي منعت المواطنين الروس من التصويت في الانتخابات الرئاسية في السفارة الروسية والقنصليات الروسية في أوكرانيا.

وأكدوا أن هذه الممارسات تعد انتهاكا لحق المواطنين الروس الانتخابي ولمبادئ القانون الدولي، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية القنصلية بين روسيا وأوكرانيا لعام 1993.

وجاء في بيان مجلس الاتحاد أن “البرلمان الروسي يأمل في أن تأخذ المنظمات الدولية الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية في روسيا في الـ18 من مارس هذه الانتهاكات بعين الاعتبار، وأن تحمّل سلطات كييف مسؤولية إفشال إدلاء الروس بأصواتهم في أوكرانيا”.

المصدر: وكالات