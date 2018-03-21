أكد قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كيريلوف، أن المنظمات الدولية رفضت التعاون مع دمشق بما يتعلق بالتحقيق في الهجمات الكيميائية، في الحقيقة ساعدوا بهذا الإرهابيين.

وقال كيريلوف في مؤتمر صحفي في الخارجية الروسية “رفضت المنظمات الدولية التعاون مع الحكومة السورية، وفي الواقع دعمت المنظمات الإرهابية في أنشطتها غير القانونية، أشارت وزارة الخارجية السورية إلى أنه تم العثور على أكثر من 140 طناً من المواد السامة في الأراضي المحررة ، مع التأكيد على أن السلطات السورية طلبت مراراً أن يتم إرسال متخصصين من المنظمة إلى حلب إلى خان-شيخون أو إلى الغوطة الشرقية لكن إدارة المنظمات رفضت مبررين بوجود خطر مفرط من زيارة المدن”.

المصدر: وكالة سبوتنيك