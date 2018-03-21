أطلق صبي في التاسعة من عمره رصاصة قاتلة على شقيقته البالغة 13 عاماً بعد شجار بينهما حول لعبة فيديو، حسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية ميسيسيبي .

ووقع هذا الحادث السبت حين رفضت الفتاة أن تعطي مقبض اللعبة لشقيقها، فأطلق عليها النار في رأسها.

واخترقت الرصاصة دماغ الفتاة ونقلت في حالة حرجة إلى المستشفى في ممفيس في ولاية تينيسي، وفارقت الحياة الأحد.

ويركّز المحققون على معرفة الظروف التي أمسك فيها الصبيّ السلاح وما إذا كان يدرك خطورة ما يفعل.

وتكثر في الولايات المتحدة حوادث مماثلة يُقتل فيها أشخاص بإطلاق نار لأسباب واهية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية