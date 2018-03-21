الامام الخامنئي: الشعب كان يعيش بحالة فقر مطلق قبل الثورة ورغم كل الضغوطات خطت ايران خطوات في ارساء العدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2018 - 15:32
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ20:30 من مساء اليوم
رئيس الجمهورية: يجب تأمين عودة النازحين السوريين الى بلدهم من دون انتظار الحل السلمي
التعبئة التربوية في حزب الله تؤكد دعمها التحركات الحضارية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتدعو لإنصافهم
التعبئة التربوية: لإيجاد حل وطني للملف يحفظ سلامة المعايير الأكاديمية ويضمن حقوق المستحقين لشروط التفرغ
التعبئة التربوية: لضرورة النأي بالجامعة عن الإصطفافات السياسية والطائفية وعن تحويلها أداة للمنافع والخدمات
ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف المسلحين سوقا شعبيا في حي كشكول بدمشق الى 44
رئيس الوزراء السوري عماد خميس يزور جرحى الإعتداء الإرهابي على حي كشكول في دمشق
خميس: الهدف الأساس لهذه المجازر هو النيل من المدنيين وإرادتهم والنيل من استقرار سوريا
الجيش السوري يعثر على نفق للإرهابيين بطول 3 كلم وعمق 15 مترا في بلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية
النفق كان يستخدم كمقر لمتزعمي الإرهابيين ويحوي مشفى ميدانيا ومجهز بشبكة اتصالات
إستشهاد الشاب أحمد أبو أسعد (32) عاما جراء قنص المسلحين بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب الشمالي
الدفاع الروسية: مغادرة أكثر من 80 ألف مدني من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنات
الدفاع الروسية: إحباط 3 محاولات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل التنظيمات الإرهابية في سوريا خلال أسبوع
الدفاع الروسية: اكتشفنا مستودعات ومواقع لتصنيع الأسلحة الكيميائية في المناطق المحررة من الغوطة
الدفاع الروسية: الإتهامات ضد روسيا جاءت لصرف النظر عن مسألة الكيميائي في سوريا
رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي: خطر ضرب دمشق بالصواريخ الأميركية قائم
وزير الخارجية التركي: توصلنا الى تفاهم مع واشنطن بشأن تحقيق الإستقرار في مدينة منبج شمال سوريا
قوات الإحتلال مصحوبة بجرافات عسكرية تتوغل في عدة محاور في قطاع غزة وتقوم بأعمال تجريف
إعلام العدو: مقتل جندي اسرائيلي بإطلاق نار عن طريق الخطأ في إحدى القواعد العسكرية وسط فلسطين المحتلة
كيان العدو يتبنى بشكل رسمي قصف ما وصفه "المفاعل النووي" بدير الزور في سوريا عام 2007
جيش الاحتلال يعتقل 35 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة بينهم 20 شابا من مخيم شعفاط بالقدس
الإحتلال ينصب كاميرات مراقبة على مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة
وزير الخارجية العراقي للأتراك: لن نسمح بوجود قوات أجنبية في العراق تقوم بعمليات عسكرية ضد أي دولة مجاورة
إبراهيم الجعفري: نرفض خرق تركيا للحدود العراقية ونؤكد ضرورة انسحاب القوات التركية من بعشيقة
الحشد الشعبي العراقي يعلن انطلاق عمليات تطهير دورية في منطقة حمرين بمحافظة ديالى
مصادر يمنية: قنص جندي سعودي شرق موقع الشرفة في نجران
السفير البريطاني في موسكو يتغيب عن الاجتماع الذي دعت اليه الخارجية الروسية لشرح وجهة نظرها حول قضية العميل سكريبال
الخارجية الروسية: يجب إجراء تحقيق إحترافي وغير مسيس حول اتهامات بريطانيا لموسكو باغتيال سكريبال
الخارجية الروسية: روايات بريطانيا حول الهجوم لا تستند الى أي أدلة
أفغانستان: 26 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجير إنتحاري أمام جامعة كابول
الفيليبين: 19 قتيلا و21 جريحا جراء سقوط حافلتهم في واد وسط البلاد
نيجيريا: مسلحو بوكو حرام أطلقوا سراح 76 من 110 تلميذات اختطفن الشهر الماضي في شمال شرق البلاد
الامام الخامنئي: الشعب كان يعيش بحالة فقر مطلق قبل الثورة ورغم كل الضغوطات خطت ايران خطوات في ارساء العدالة
منذ 21 mins
21 March، 2018
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