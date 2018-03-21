اعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن وزارتي الخارجية الروسية والاميركية يعملان على وضع جدول أعمال للقاء المرتقب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترامب.

وقالت للصحفيين “الآن من الضروري وضع مثل هذا الأجندة وانشاء تلك الاتفاقات المحتملة التي يمكن تحقيقها”، مشيرة إلى انه “اعتقد انه تم تبليغ وزارتي الخارجية، وسيعملان على هذه الاجندة”.

وأعلن يرماكوف، أن بلاده لا تستبعد أن تكون الأدلة في “قضية سكريبال” كلها قد اختفت بالفعل.

وقال “ورد سيناريو عن الزملاء البريطانيين مفاده أنه في الحالة المنظور فيها تم استخدام مواد سامة قتالية. يطرح سؤال نفسه مباشرة: هؤلاء المصرحين البريطانيين، هل يتصورون أصلا ما هي المواد السامة القتالية؟ أي خبير يحترم نفسه سيقول أن أي استخدام لأي مواد سامة قتالية سيؤدي إلى الموت الحتمي للكثير من الضحايا مباشرة في مكان استخدامه…”.

وأضاف “إذا لم يتم حتى الآن تحديد موضوع التحقيق بدقة، ويجري إخفاء كل الحقائق عمدا، والأدلة الحقيقية يمكن أن تكون قد اختفت بالفعل بالمناسبة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك