أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، تحدثا خلال اتصالهما الهاتفي عن أن كثرة المشاكل تملي ضرورة لقائهما.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول حديث الرئيسين عن لقاء بينهما: “بالفعل، تحدث الزعيمان خلال اتصالهما الهاتفي بالأمس، عن أن عدد القضايا الراهنة في أجندة العمل، الإشكالية بأغلبها، تملي بالطبع ضرورة عقد اتصال كهذا وعقد قمة. وأكد كلا الزعيمين تفهمها لهذه الضرورة”.

وأضاف بيسكوف: ” لم يتم تثبيت أي قرارات حول الزمان والمكان. واتفق الرئيسان على تكليف وزيري الخارجية، لبدء الاتصالات على وجه السرعة والبدء بحل مسائل تنظيم هكذا قمة”.

المصدر: سبوتنيك