بدأ الأربعاء، عمل ممر إنساني ثالث لخروج المدنيين من الغوطة الشرقية في سوريا، وفقا لما نقلته قناة “روسيا-24″ عن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا. وأضاف البيان ” تم تحرير سقبا وكبر بطنا وعودة السكان إلى هذه المناطق، كما تم تقديم مساعدات إنسانية”. إلى ذلك أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي اللواء يوري يفتوشينكو، أنه منذ بداية الهدنة في الغوطة الشرقية خرج 414 80 شخصاً. هذا ويواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/فبراير الماضي، القرار رقم 2401 ، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف “الأعمال العدائية” لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية