أشارت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية في بيان لها الاربعاء الى ان عناصرها تمكنوا خلال الساعات الـ24 الماضية من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية.

ولفتت المديرية الى ان المهمات توزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : فنيدق.

* أعشاب : مرج بسري – رشكيدا – بشري – تعنايل – مرج عماطور.

* منازل : النويري.

* سيارات : البيسارية – الحدث.

* كهرباء : عمود في مجدل عنجر.

– حوادث سير : تمنين ونقل جريح الى المستشفى – برج البراجنة ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (10) حالات طارئة.

– إغاثة ونقاذ : إنقاذ مواطن من داخل مصعد في جل الديب.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة وعملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام