أعلنت السفارة البريطانية في موسكو الاربعاء ان السفير البريطاني لن يحضر اجتماعا دعت اليه وزارة الخارجية الروسية لشرح وجهة نظر موسكو حول تسميم العميل الروسي السابق في انكلترا.

وقالت الناطقة باسم السفارة البريطانية زينات خانش إن “السفير لن يحضر الاجتماع”، واضافت ان “السفارة تفكر في إرسال مسؤول الى الاجتماع”، بدون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وقد دعت روسيا السفراء الاجانب المعتمدين على اراضيها الى “لقاء مع المسؤولين والخبراء في الدائرة المكلفة مسائل الحد من انتشار وضبط الاسلحة” عند الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش الاربعاء.

وسيغيب ايضا عن الاجتماع رئيس وفد الاتحاد الاوروبي في روسيا الموجود حاليا في الخارج وسيتمثل بنائبه سفين أولوف كارلسون.

وسيخصص هذا الاجتماع لقضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في 4 اذار/مارس في سالزبري ولاتهامات لندن ضد موسكو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية