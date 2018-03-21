أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أن الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9 خروقات وبدوره رصد الجانب التركي خرقين. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 خروقات في محافظات اللاذقية (4) ودمشق (3) وحلب (2). ورصد الجانب التركي خرقين في محافظة دمشق (2).

يُذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي من مدافع الهاون والأسلحة الخفيفة تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها للتنظيمات الإرهابية. هذا وبلغ عدد العمليات الإنسانية يبلغ 1778 عملية، بوزن إجمالي وصل إلى 2499.94 طن. كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 134 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 74584 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم توقع أي اتفاقية حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلي نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ما زال يبلغ إجمالي عدد هذه المراكز 2436 مركزا سكنيا. وتستمر المباحثات مع قادة فصائل المعارضة المسلحة بشأن انضمامها إلى نظام وقف الأعمال القتالية في محافظات حلب وإدلب ودمشق وحماه وحمص والقنيطرة. لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية