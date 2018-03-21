صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، أن الصين وروسيا تدعمان الاتصالات الوثيقة والتنسيق في العديد من القضايا، “كما أن آفاق تطوير العلاقات الثنائية واسع جداً لذلك سيحافظ البلدان في المستقبل على التواصل الوثيق”. وقالت المتحدثة، خلال المؤتمر الصحفي ” نحن جميعا نعلم أن الصين وروسيا تربطهما علاقات جيدة، حيث أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارسلا فورا لبعضهما البعض التهنئة، كما هنأ الرئيس الصيني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة انتخابه رئيسا لروسيا، وهنأ الرئيس الروسي، شي جين بينغ، بمناسبة انتخابه رئيسا للصين”.

وأكدت تشون يينغ، أنه “بقيادة زعماء كلا البلدين فإن علاقاتنا الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة على مستوى عالٍ، الصين واثقة من آفاق تطوير هذه العلاقات”. وأشارت تشون يينغ، إلى أن بكين والصين تدعمان دائما الاتصالات الوثيقة والتنسيق وتعولان على مواصلة ذلك في المستقبل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية