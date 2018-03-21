أكد وزير الصناعة الكوبي سالفادور باردو كروز أن سورية تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الإمبريالية العالمية معرباً عن ثقته بأنها ستنتصر على الإرهابيين وداعميهم.

ولفت الوزير كروز خلال لقائه السفير السوري في كوبا الدكتور ادريس ميا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ولا سيما في القطاع الصناعي مؤكداً أن كوبا تتابع باهتمام تطورات الأوضاع في سورية وتتطلع لزيادة التعاون معها.

بدوره عرض السفير ميا للأوضاع في سورية مشيراً إلى أن الإرهابيين استهدفوا بشكل ممنهج البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية منذ الأيام الأولى للحرب التي شنوها على الشعب السوري.

وأوضح ميا للوزير الكوبي أن عملية إعادة الإعمار بدأت في الكثير من المناطق والمدن السورية حيث عاودت مئات المصانع والمعامل نشاطها بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق معرباً عن ترحيبه بمشاركة كوبا في عملية إعادة الإعمار في سورية.

المصدر: سانا