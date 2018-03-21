أبرز الاخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في مختلف المناطق اللبنانية حتى صباح الاربعاء 21-3-2018.

فقد أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 90 مطلوبا الثلاثاء بجرائم – مخدرات – سرقة – خطف – سلب ودخول خلسة.

كما سجلت احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 17 حادث، قتيل و24 جريح

من جهتها، اشارت غرفة التحكم المروري في لبنان الى تصادم بين 4 مركبات على اوتوستراد جبيل.

في سياق آخر، لفتت غرفة التحكم الى “ضبط 1045 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ 20-3-2018”.

من جهة ثانية، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح وكسور عديدة مساء الثلاثاء جراء حادث سير بين سيارتين عند جسر البالما بإتجاه بيروت، وقد عملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

المصدر: التحكم المروري + الوكالة الوطنية للاعلام