اعتبر المتحدث باسم “هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي” المعارضة منذر خدام، أن إحياء المسار السياسي لحل الأزمة السورية قد يتم بعد استعادة الدولة السيطرة على الغوطة الشرقية ومحافظة إدلب.

واستبعد أن تنفذ الولايات المتحدة الأميركية تهديداتها بتوجيه ضربة لدمشق بعد الموقف الروسي الحاسم، ودعا إلى حرب مقاومة ضد القوات التركية والميليشيات المسلحة التي اجتاحت منطقة عفرين.

وقال خدام في مقابلة مع “الوطن” “لا يزال العمل السياسي معاقاً إلى درجة كبيرة من جراء تدخل دول عديدة وكذلك من خلال أن القوى الإرهابية لا تفكر سياسياً ولا تسترشد بمصلحة البلد”.

المصدر: صحيفة الوطن السورية