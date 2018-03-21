أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن موجة تفجيرات في أوستن عاصمة ولاية تكساس، لا صلة لها بالإرهاب.

وكتبت ساندرز على “تويتر”: “نحن ملتزمون بتقديم مرتكبي تلك الجرائم الخسيسة للعدالة.. لا يوجد رابط واضح بالإرهاب في هذا التوقيت”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن طردا ناسفا انفجر داخل مركز توزيع تابع لشركة “فيديكس” لتوصيل الطرود قرب مدينة سان أنطونيو، وأن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف.بي.آي) يحقق فيما إذا كان له صلة بأربعة انفجارات شهدتها أوستن على مدى الأسبوعين الماضيين أودت بحياة شخصين وأصابت أربعة.

المصدر: وكالة رويترز