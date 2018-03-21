اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء انه يريد تعزيز مكانة وسائل الاعلام الفرنسية في العالم، في اطار استراتيجيته لتقوية الفرنكفونية، وقال الرئيس في خطاب خصصه للفرنكفونية، ان الدولة ستقدم المساعدة ل”فرانس ميديا موند” التي تضم “راديو فرانس انترناسيونال وفرانس 24. وراديو مونتي كارلو الدولية) لكي ترفع عدد متابعيها من 135 مليون حاليا الى 150 مليونا.

كما اعتبر انه للعمل على محاربة الاخبار الكاذبة فان وكالة فرانس برس “تقوم بدور مركزي” في مجال التدقيق في الاخبار بالتعاون مع كبريات وسائل الاعلام الفرنكفونية وحتى الاوروبية.

المصدر: الوكالة الفرنسية