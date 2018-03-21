ناقش أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، قرارا يسعى لإنهاء دعم الولايات المتحدة لعدوان السعودية على اليمن.

وتزامن النقاش المذكور مع اجتماع الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم في البيت الأبيض، ووصف بعض داعمي الإجراء في مجلس الشيوخ العدوان المستمر منذ 3 سنوات في اليمن بأنه “كارثة إنسانية”، محملين السعودية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن من تردي.

وتطرق السناتور بيرني ساندرز خلال الجلسة، وهو من الداعمين الرئيسيين للتشريع إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين والمجاعة وتفشي الكوليرا الذي ربما يكون الأكبر في التاريخ بسبب العدوان، وقال “هذا ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك”.

أما السناتور الجمهوري مايك لي، وهو من المؤيدين للقرار فقال، إن العمل على القرار مستمر منذ بعض الوقت ولم يتم ترتيب الأمر ليتزامن “بأي حال من الأحوال” مع زيارة ولي العهد السعودي، مضيفا أن “السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة”.

ومن المتوقع أن يجري الكونغرس تصويتا في وقت لاحق يوم الثلاثاء بشأن القرار.

ويحاول داعمو التشريع وعددهم 15 معظمهم ديمقراطيون للمرة الأولى استغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه.

المصدر: وكالة رويترز