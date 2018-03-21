أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إجمالي الأشخاص الذين خرجوا منذ بداية الهدنات الإنسانية في الغوطة الشرقية، بمساعدة مركز المصالحة الروسي في سوريا، بلغ 80 ألفا و414 شخصا.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي، اللواء يوري يفتوشينكو إن المدنيين، يواصلون مغادرة الغوطة الشرقية باستخدام الممرات الإنسانية، موضحا أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن 552 شخصا من المغادرة من خلال الممر الإنساني الواقع بالقرب من منطقة مخيم الوافدين.. إجمالا فقد عبر هذا الممر منذ 28 فبراير الماضي 2825 شخصا”.

وأضاف أن تدفق المدنيين الذين يغادرون بدات مثل عربين وسقبا من خلال الممر الإنساني الثاني، آخذ بالانخفاض، مشيرا إلى أن معظم المدنيين غادروا الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون.

وفي نفس السياق الإنساني، قال يفتوشينكو، إن العسكريين الروس، وفروا ممرا آمنا للقافلة الإنسانية المشتركة العابرة للحدود التابعة للأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية والهلال الأحمر السوري، المحملة بالأغذية والأدوية، إلى قرية تل شهاب، في محافظة درعا.

وأضاف: “ضمن ممثلو مركز المصالحة للقافلة الإنسانية، المرور الآمن ودون عوائق إلى قرية تل شهاب.. تم تقديم الغذاء والمستلزمات الضرورية والأدوية إلى السكان. وبلغ الوزن الإجمالي للشحنة الإنسانية 123 طنا”.

المصدر: وكالات