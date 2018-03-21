أسفر إطلاق نار وقع داخل مدرسة ثانوية في ولاية مريلاند الأمريكية عن إصابة شخصين ووفاة المهاجم متأثرا بجروحه.

ووقع إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة غريت ميلز خلال فترة الدروس، وأوضح مسؤول في الشرطة أن طالبا وطالبة أصيبا برصاص المهاجم الذي لم تكشف هويته.

وأضاف أن “مسؤول الأمن في المدرسة لاحق مطلق النار وتمكن من إصابته”، مشيرا إلى أنه توفي لاحقا متأثرا بجروحه في المستشفى.

ويأتي هذا الحادث بعد حوالي شهر من جريمة مروعة شهدتها مدرسة ثانوية في فلوريدا جنوب البلاد، عندما قام شاب مفصول من المدرسة، بإطلاق النار على الطلاب والمعلمين، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا.

المصدر: وكالات