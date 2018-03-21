قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إن الغالبية العظمى من المواطنين الروس الموجودين في الخارج صوتوا في الانتخابات الرئاسية، لمرشحهم فلاديمير بوتين.

ووفقا لعضو اللجنة، فاسيلي ليخاتشيوف فقد “صوت المواطنون الروس في الخارج على النحو التالي: حصل فلاديمير بوتين، على 84.99% من الأصوات، وحصل بافل غرودينين على 5.04%، فيما حصل فلاديمير جيرينوفسكي على 1.75%”.

وأوضح ليخاتشيوف أن ما يقرب من 475.3 ألف روسي صوتوا في الانتخابات الرئاسية الحالية في الخارج، من بينهم 56 ألف ممن صوتوا مبكرا في الانتخابات. وقال إن عدد مراكز الاقتراع التي فتحت في الخارج بلغ 401 من المراكز في 145 بلدا حول العالم.

وأكد أن “النتائج النهائية (لأعداد المصوتين في الخارج) هي 292 ألف و292 شخصا، منهم أكثر من 56 ألفا أدلوا مبكرا بأصواتهم، وقد تعدت هذه الأعداد، نظيرتها في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2012 وأيضا انتخابات الدوما في عام 2016”.

وقد حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس، على 76.66% من أصوات الناخبين، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.

وأكدت اللجنة المركزية للانتخابات، أن أكثر من 56 مليونا من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين، مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص.

وحل في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ11.80%، فيما جاء زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا بـ5.66% من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب “المبادرة المدنية” كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67%، وتجاوز غريغوري يافلينسكي منافسه الأقرب، والمرشح عن حزب “يابلوكو” الليبرالي عتبة 1%، حاصلا على تأييد 1.04% من الناخبين، في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن “حزب النمو” عند المركز السادس بـ0.76%، يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب “شيوعيو روسيا”، الذي حصل على 0.68%.

أما أدنى نسبة في تأييد الناخبين الروس، فكانت لسيرغي بابورين، المرشح عن “الاتحاد الشعبي الروسي” الذي حصل على أصوات 0.65% فقط ممن صوتوا في انتخابات 2018.

المصدر: وكالات