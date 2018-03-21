صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن الولايات المتحدة لا تملي على الدول الأخرى الطريقة التي تنظم بها انتخاباتها.

وقالت ساندرز، ردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر الانتخابات الرئاسية في روسيا نزيهة وحرة أم لا: “نحن لا نملي على الدول الأخرى كيف تعمل. وما نعرفه هو أن (فلاديمير) بوتين تم انتخابه في بلاده”.

وأضافت أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه في المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والروسي اليوم الثلاثاء.

وبخصوص اللقاء المحتمل بين ترامب وبوتين، قالت ساندرز إنه حتى الآن لا توجد خطط محددة في هذا الشأن، لكن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة الحوار مع روسيا.

وفي الوقت ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض استعداد واشنطن لاتخاذ “موقف صارم” تجاه روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين وهنأه بالفوز في انتخابات الرئاسة. وبحث الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي إمكانية عقد لقاء على مستوى القمة. وفي وقت لاحق قال ترامب إنه قد يلتقي بوتين قريبا لبحث موضوع الحد من سباق التسلح، دون أن يذكر أي مواعيد محتملة لعقد مثل هذا اللقاء.

المصدر: وكالات