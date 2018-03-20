اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء انه يريد تعزيز مكانة وسائل الاعلام الفرنسية في العالم، في اطار استراتيجيته لتقوية الفرنكفونية.

وقال الرئيس في خطاب خصصه للفرنكفونية، ان الدولة ستقدم المساعدة لـ”فرانس ميديا موند” التي تضم “راديو فرانس انترناسيونال وفرانس 24، وراديو مونتي كارلو الدولية) لكي ترفع عدد متابعيها من 135 مليون حاليا الى 150 مليونا.

كما اعتبر انه للعمل على محاربة الاخبار الكاذبة فان وكالة فرانس برس “تقوم بدور مركزي” في مجال التدقيق في الاخبار بالتعاون مع كبريات وسائل الاعلام الفرنكفونية وحتى الاوروبية.

وقال ماكرون ايضا “ان وسائل الاعلام الناطقة بالفرنسية يجب ان تكون وسائل اعلام ذات مصداقية، وهي كذلك”.

واعتبر الرئيس الفرنسي “ان وكالة فرانس برس بهذا الصدد يمكن ان تقوم بدور محوري لان انتشارها العالمي فريد من نوعه، ان التعاون بهذا الصدد مع كبار وسائل الاعلام الفرنكفونية سيعطي زخما كبيرا”.

واضاف “يمكن ان نجتذب الى هذا التحدي وسائل الاعلام الاوروبية الكبرى لنحقق بذلك بين اوروبا والفرنكفونية تحالفا غير مسبوق وطموحا عالميا، في وقت يخدم فيه الاعلام في كثير من الاحيان المصالح الخاصة او اجندات الهيمنة”.

كما اعلن ماكرون ان عمليات تدريب الصحافيين في الاطار الفرنكفوني ستتضاعف خصوصا في لبنان ودول المغرب العربي وافريقيا جنوب الصحراء. واضاف “ان التدريب سيتضاعف واللغة الفرنسية ستكون الاساس لان الاعلام بالفرنسية له مغزى”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية