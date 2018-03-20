نشرت بوابة “NikVesti” مراسلات شخصية للطيار العسكري الأوكراني السابق فلاديسلاف فولوشين، الذي انتحر في منتصف آذار/مارس الجاري.

وفي رسالة مسجلة بتاريخ 21 شباط/فبراير، أشتكى فولوشين، لمحاور مجهول الهوية، من وجود ميول قوية لديه للانتحار.

وذكر أن سبب هذه الأفكار الكئيبة، هو علاقاته المتأزمة والمعقدة مع أليكسي سافتشينكو محافظ مقاطعة نيكولاييف الأوكرانية.

وقال فولوشين “أنا لا أخشاه بتاتا ولكني لا أرغب بترك أولادي يتامى بدون أب”.

ومن الرسالة يتضح كذلك أن الطيار فولوشين رغب بالاستقالة من منصب القائم بأعمال مدير مطار نيكولاييف، ولكن المحافظ سافتشينكو أصر على تمديد عقد عمله. وقال فولوشين “كنت سأترك العمل حتما ولكني أشفق على مئة شخص سيبقون بدون عمل بعد ذلك”.

يذكر أن طائرة الركاب الماليزية “بوينغ – 777″، كانت متوجهة من أمستردام إلى كوالالمبور، سقطت فوق دونيتسك في 17 تموز/يوليو 2014 وعلى متنها 298 شخصا، لقوا حتفهم جميعا. وتضاربت الآراء حول سبب سقوطها، وقالت بعض الفرضيات إنها سقطت بصاروخ أرض جو فيما رجحت فرضيات أخرى أنها سقطت بنيران طائرة حربية أوكرانية كان يقودها فولوشين.

المصدر: وكالات