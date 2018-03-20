أعلنت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، اعتقال أكثر من 100 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور لديها، ضمن حملة شملت عدة مناطق في البلاد.

وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 16 من أعضاء جناح الشباب في الحزب الكردستاني في أكبر مدن البلاد، للاشتباه في إعدادهم لـ “مظاهرات و هجمات”، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت “رويترز” عن مصدر أمني تركي قوله، إن الشرطة اعتقلت مجموعة الأكراد للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات خلال احتفالات عيد النوروز.

من جهتها، أفادت وكالة “الأناضول” التركية للأنباء بأن السلطات ألقت القبض على 11 شخصا آخرين في العاصمة أنقرة، كما اعتقلت الشرطة 76 شخصا في شرناق جنوب شرق تركيا، للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني.

المصدر: وكالات