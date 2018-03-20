أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين واشنطن والرياض، أفضل من أي وقت مضى، مشيدا بـ “الدور الكبير الذي تلعبه السعودية في مجال مكافحة الإرهاب”.

وقال ترامب لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض “نسعى إلى تحسين علاقاتنا الثنائية عن طريق وضع خطط للاستثمارات في الولايات المتحدة، مما يعني خلق فرص عمل كبيرة للأمريكيين”.

وأضاف، “ناقشنا الوضع في مجال الدفاع، ونؤسس لهيكلية دفاعية لكل الشرق الأوسط، فنحن نعرف جيدا ما يجري في المنطقة.. هناك متغيرات كثيرة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن “التحالف الدولي استعاد السيطرة على معظم الأراضي التي كانت تحت قبضة تنظيم داعش، وأن القوات العسكرية تتحرك بسرعة فائقة لملاحقة ما تبقى من فلول تابعة للتنظيم في المنطقة”.

من جهته، أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة السعودية قديمة وتاريخية.

وقال “نحن من أقدم الحلفاء في الشرق الأوسط، ولدينا مصالح مشتركة بما في ذلك في مجالي الاقتصاد والأمن”.

وأضاف “منذ وصولكم إلى هذا المنصب أردنا أن تكون لدينا إمكانية الاستثمار لـ200 مليار دولار، وبلوغها 400 مليار دولار”…”نفذنا 50 % من اتفاقاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات