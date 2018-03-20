أكدت وزارة النقل الروسية، أن حركة النقل من جسر القرم في الجزء المخصص للسيارات الخفيفة، ستبدأ في شهر أيار/مايو 2018، ذلك قبل الموعد المحدد بفترة طويلة.

وأشارت وزارة النقل الروسية، إلى أن حركة النقل خلال الأشهر الأولى بعد افتتاح الجسر، ستكون مغلقة أمام حافلات نقل البضائع، فيما سيتم تشغيل هذا الجزء من الجسر، بشكل كامل وفقا للخطة، في شهر ديسمبر القادم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في أوائل شهر مارس الماضي، خلال زيارته إلى موقع التشييد، أن الجسر عبر مضيق كيرتش سيعطي دفعة إضافية لتنمية شبه جزيرة القرم”.

وقالت الوزارة إن افتتاح الجسر بشكل كامل سيتم في مرحلتين، “المرحلة الأولى – مباشرة بعد تشغيل الجسر – سيتم فتح الممر للسيارات والحافلات الناقلة للركاب، والثانية ستفتح أمام حركة نقل البضائع نهاية عام 2018، كما هو مخطط في الجداول الزمنية الأصلية”.

وسيكون الجسر عبر مضيق كيرتش، الذي يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار، الأطول في روسيا، ويبلغ طوله 19 كم.

وكان من المقرر في الأصل، بدء حركة السيارات عبر الجسر في نهاية عام 2018. لكن القائمين على تشييده أكدوا تقدمهم في البناء، على الجدول الزمني، ونيتهم فتح الممر في مايو.

وبدأت أعمال بناء الجسر في شهر شباط/فبراير 2016، وإلى جانب القسم المخصص لحركة السيارات يوجد قسم آخر مخصص لحركة القطارات وسيفتتح في موعده المحدد في نهاية عام 2019.

المصدر: روسيا اليوم