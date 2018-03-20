قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في اشتباكات مسلحة اندلعت بين فصيلين يتبعان تحالف الاحتلال والعدوان السعودي الأمريكي بمديرية التواهي بمدينة عدن. ووفقاً لمواقع تابعة للعدوان، فقد اندلعت اشتباكات وتوسعت في العديد من أحياء التواهي بين جنود الشرطة العسكرية الموالية للسعودية وعناصر تتبع الحزام الأمني الموالي للإمارات. ولم تذكر المصادر الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات.

وتشهد عدن والمحافظات الجنوبية منذ أكثر من عامين فوضى أمنية عارمة في ظل سلطة الاحتلال الإماراتي السعودي.

المصدر: المسيرة نت