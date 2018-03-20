اعلنت الحكومة الكاميرونية ان احد التونسيين المخطوفين منذ الخامس عشر من اذار/مارس في الكاميرون قتل “على ايدي خاطفيه”، في حين تم تحرير التونسي الثاني مع كاميرونيين اثنين خلال “عملية خاصة” قام بها الجيش الكاميروني.

وجاء في بيان عن الحكومة الكاميرونية ان هذه العملية “اتاحت اطلاق سراح ثلاثة من الموظفين العاملين في شركة تونسية كان ارهابيون خطفوهم في الخامس عشر من اذار/مارس” في المحافظة الجنوبية الغربية الناطقة بالانكليزية بينهم “مهندس تونسي”، في حين ان “الخاطفين اغتالوا المهندس التونسي الثاني”. واكد البيان الذي حمل توقيع وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة عيسى تشيروما باكاري انه “تم تحييد (قتل) اربعة ارهابيين” خلال العملية. واوضح “ان قواتنا استعادت جثمان المهندس التونسي الثاني”، مؤكدا ان الخاطفين الذين لم تحدد هويتهم كانوا “هددوا باغتيال الرهائن اذا لم تدفع فدية في غضون 24 ساعة”.

وهي المرة الاولى التي يقتل فيها اجنبي في المنطقة الناطقة بالانكليزية من الكاميرون. وفي الاسابيع الاخيرة هدد انفصاليون في هذه المنطقة التي تضم ناحيتي الشمال الغربي والجنوب الغربي، بمهاجمة شركات اجنبية في المنطقة.

وتدهور الوضع الامني بشدة في المنطقة الناطقة بالانكليزية من الكاميرون منذ تسليم نيجيريا الكاميرون 47 انفصاليا بينهم زعيمهم سيسيكو ايوك تابي نهاية كانون الثاني/يناير 2018.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية