استهدفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية مساء اليوم بقذائف صاروخية أحياء سكنية في مدينة دمشق ومحيطها.

واستهدفت الجماعات الإرهابية سوقا شعبيا في حي كشكول في أطراف مدينة جرمانا، ما أدى إلى استشهاد 35 مدنياً وإصابة 23 آخرين.

وفي دمشق ذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون متحصنون في ما تبقى من مناطق في الغوطة الشرقية سقطت قرب صالة الجلاء الرياضية في منطقة المزة ما تسبب بإصابة امرأة و5 أطفال بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من السيارات المركونة في المكان. ولفت المصدر إلى إصابة 11 مدنيا بجروح نتيجة اعتداء إرهابي بقذيفة صاروخية على حي العمارة وحدوث أضرار مادية في المكان.

واستشهدت أمس أم وابنتها وأصيب 3 مدنيين بجروح كما وقعت أضرار مادية في كنيسة مار يوسف وعدد من المنازل السكنية نتيجة اعتداءات إرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في دمشق.

إرهابيو (النصرة) يعتدون بالقذائف على منازل الأهالي في أحياء آمنة بدرعا

واعتدت مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته بالقذائف على منازل الأهالي في أحياء سكنية بمدينة درعا. وأفادت وكالة سانا في درعا بأن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون في أوكار بمنطقة درعا البلد سقطت في سوق بحي درعا المحطة في حين اعتدوا على حي السحاري بعدد من القذائف. وبينت أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أدت إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات دون تسجيل إصابات بين الأهالي. وأصيبت امرأة في الـ 8 من الشهر الجاري نتيجة اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” بالقذائف على بلدة جباب شمال مدينة درعا بنحو 60 كم.

وينتشر في منطقة درعا البلد إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة ومجموعات منضوية تحت زعامته ويعتدون على الأحياء السكنية الآمنة بالقذائف ورصاص القنص في محاولة لإيقاف سير المصالحات المحلية في المحافظة التي شهدت أمس انضمام 18 مدينة وقرية وبلدة إلى نظام المصالحات المحلية ووقف الأعمال القتالية.

المصدر: وكالة سانا