ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29 جراء سقوط قذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة دمشق مصدرها المجموعات المسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2018 - 19:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ20:30 من مساء الاربعاء
السيد هاشم صفي الدين: ندعو الى اوسع مشاركة في الانتخابات لنقول لمن يريد اضعاف المقاومة انها حاليا هي اقوى مما كانت عليه
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الجيش السوري يحقق تقدماً في عملياته ضد الجماعات الإرهابية في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية ويكبدها خسائر كبيرة
الجيش السوري يصد هجوماً للجماعات الإرهابية على محور بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية لفك الطوق عن المسلحين
التلفزيون السوري: ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف على سوق شعبي في حي كشكول بدمشق إلى 29 شهيداً وعشرات الجرحى
سانا: استشهاد 4 مدنيين وجرح 9 آخرين نتيجة سقوط قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون في الغوطة على حي دويلعة بدمشق
الجيش السوري يؤمن خروج دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية عبر ممر الموارد المائية في حرستا
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وزير الخارجية التركي: لم نطالب واشنطن بإخراج قواتها من منبج بل بإخراج "الميليشيات الكردية" منها
الأمم المتحدة: حالة الطوارئ في تركيا تسببت بانتهاكات تضمنت أعمال قتل وتعذيب طالت "مئات آلاف الأشخاص"
الفصائل الفلسطينية في غزة: تهديد عباس بإجراءات عقابية ضد القطاع على خلفية محاولة اغتيال الحمد الله مرفوض
إنزال جوي لقوات عراقية في عمق صحراء الأنبار أدى إلى توقيف خلية كانت تخطط لأعمال إرهابية
ترامب مستقبلاً بن سلمان: صداقتنا قوية وعظيمة علاقاتنا هي الآن أقوى من أي وقت مضى ونحن نفهم بعضنا البعض
تراجع أسهم فيسبوك بعد اتهام الشركة بالعمل لصالح حملة ترامب الرئاسية وإساءة استخدام بيانات 50 مليون شخص
لجنة برلمانية بريطانية تطلب شهادة مؤسس "فيسبوك" بشأن استغلال بيانات ملايين المستخدمين في حملات سياسية
الولايات المتحدة: مقتل مهاجم وإصابة شخصين بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بمريلاند قرب واشنطن
الكرملين: ترامب هنأ بوتين بإعادة انتخابه في اتصال هاتفي تناول "احتمال عقد لقاء على أعلى مستوى" بين الجانبين
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يبعث برقية "تهنئة صادقة" لبوتين متمنياً له النجاح في "بناء روسيا قوية"
فرنسا: توقيف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قيد التحقيق بسبب شبهات حول تمويل القذافي حملته الانتخابية عام 2007
محكمة يونانية تصدر حكماً بالسجن 8 سنوات على طالب لجوء سوري لانتمائه إلى تنظيم داعش
الخارجية الهندية: العثور على رفات 39 عامل بناء هندي خطفوا من قبل داعش عام 2014
البنك الدولي: عدد المهاجرين لأسباب مناخية يمكن أن يصل إلى 143 مليون شخص بحلول العام 2050
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 29 جراء سقوط قذيفة صاروخية على سوق شعبي في حي كشكول بمدينة دمشق مصدرها المجموعات المسلحة
منذ 45 mins
20 March، 2018
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