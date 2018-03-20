حمَّلت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين قوات العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ بسام السعدي الذي يعاني من أمراض عديد نتيجة الاعتقالات المتكررة وقضاء فترات طويلة في سجون الاحتلال.

وأكدت الحركة في بيان لها الثلاثاء أن “اعتقال القادة والرموز الوطنية والشعبية لن يفت في عضد شعبنا ولن يكسر إرادة المنتفضين والمقاومين وستكشف الأيام فشل سياسات الاحتلال وإرهابه في مواجهة الانتفاضة الباسلة”.

وشددت الحركة على أن “اعتقال الشيخ السعدي محاولة جبانة ويائسة لقمع الانتفاضة المباركة”.

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين الشيخ بسام السعدي في مدينة جنين بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم