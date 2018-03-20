قال والد الشابة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عهد التميمي، الثلاثاء إنه زار ابنته وزوجته المحتجزتين في سجن إسرائيلي للمرة الأولى منذ اعتقالهما في ديسمبر/كانون الاول الماضي.

واشار باسم التميمي الى أنه تحدث مع زوجته وابنته لمدة 45 دقيقة الاثنين عبر الهاتف، بينما جلستا على الجانب الآخر منه، ويفصل بينهم نافذة.

وقال التميمي إن “الاثنتين في حالة معنوية جيدة وأن عهد (17 عاما) تقضي وقتها في واجبات المدرسة والقراءة وتركز على الدراسات الإنجليزية”.

يذكر أن عهد التميمي اعتقلت بعد انتشار مقطع مصور لها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في الضفة الغربية المحتلة خلال قيامهما بالاعتداء على الفلسطينيين بما يخالف القوانين الدولية.

واتهمت هي ووالدتها بالتحريض وجرائم أخرى في القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا.

المصدر: فلسطين اليوم