أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الثلاثاء الى ان “طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي خرقت الاجواء اللبنانية بتاريخ 19/3/2018 الساعة 8,10 من فوق بلدة كفركلا ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل، ثم غادرت الاجواء بتاريخ 20/3/2018، الساعة 6,00 من فوق بلدة رميش”.

ولفت البيان الى ان “طائرة عدوة مماثلة خرقت الاجواء اللبنانية بتاريخ 19/3/2018 الساعة 21,00 من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الاجواء بتاريخ 20/3/2018 الساعة 6,30 فوق بلدة رميش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام