اعلن الكرملين(قصر الرئاسة الروسي) ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هنأ الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اعادة انتخابه لولاية رابعة، وذلك في اتصال هاتفي بحثا خلاله ايضا “احتمال عقد لقاء على أعلى مستوى”.

وقال الكرملين في بيان له إن “دونالد ترامب هنأ فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية”، واضاف انه “تم ايلاء اهتمام خاص لمسألة عقد لقاء على أعلى مستوى”.

وتابع الكرملين انه “تم التشديد على أهمية تنسيق الجهود من اجل الحد من سباق التسلح وتعزيز التعاون الاقتصادي”، واشار الى ان “الرئيسين بحثا ايضا الازمة الاوكرانية والنزاع في سوريا والوضع المتعلق ببرنامج بيونغ يانغ النووي”.

وقال الكرملين انه “الرئيسين عبرا عن ارتياحهما لتراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وشددا على مواصلة الجهود لحل هذا الوضع عبر وسائل سلمية ودبلوماسية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية