عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل.

وبعد الاجتماع تحدث وزير العدل سليم جريصاتي حيث قال إن “مؤتمر روما 2 أعطى الدعم المتوقع منا لا أكثر ولا أقل إلى القوات المسلحة الأمر الذي يعني أن الحماس نسبي بالنسبة إلى التقديمات فالمهم أن نتحلى بالواقعية والمصداقية عند درس خطة مؤتمر روما ولدينا ملاحظاتنا بالتأكيد”.

وأضاف جريصاتي “سيكون لنا موقف في بروكسل 2 بشأن النازحين السوريين وحلولنا المستوحاة من عبء النزوح علينا يجب أن تلقى الصدى والتصديق والتأييد”، وتابع “أما عنصريتنا فهي اتهام باطل لأننا نقدم الحلول عكس سوانا الذين يتلطون وراءنا”.

من جهة ثانية، أشار جريصاتي إلى أن “الفرج قريب في صندوق الإقتراع والكلام الدوني لم يعد يفيد فالكل يسير وفقا للقانون والكل باق حسب الأحجام”، ولفت إلى أن “التحضيرات على قدم وساق للاعلان عن لوائح التيار الوطني الحر في 24 آذار الحالي”.

وأكد جريصاتي أن “الصوت التفضيلي والحاصل الإنتخابي وغيرهما من الأمور يفرضان حسابات دقيقة وعلمية”، مشددا على أن “أي كلام عن تدخل القصر وسيده في الإنتخابات لا يستحق الرد كما أن التهجم على الرئيس القوي غير مربح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام