قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيضع قريبا حجر الأساس لمحطة “آق قويو” النووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم أقيمت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بمناسبة توسيع شبكة الغاز الطبيعي المركزية في البلاد.

وأكد الرئيس التركي أن شبكة الغاز الطبيعي ستغطي كافة ولايات البلاد البالغ عددها 81، بحلول نهاية العام الجاري. ولفت أردوغان إلى أن العمل على إنشاء المحطة النووية، التي تم استكمال بنيتها التحتية في ولاية مرسين (جنوب)، سيبدأ هذا العام.

المصدر: اردوغان