صور من عمليات الجيش السوري وتقدمه في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2018 - 18:29
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صور من عمليات الجيش السوري وتقدمه في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق
منذ 38 mins
20 March، 2018
خبر وصورة
المصدر:
سانا
الغوطة الشرقية
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