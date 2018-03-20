وقع اطلاق نار الثلاثاء في مدرسة ثانوية في مدينة غريت ميلز في مريلاند على بعد 90 دقيقة شمال العاصمة الاميركية واشنطن ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح بينهم المهاجم.

وحصل اطلاق النار خلال الدروس عند الساعة 8.00 (12.00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء في المدرسة الثانوية في غريت ميلز.

وقال مسؤول الشرطة في منطقة سانت ماري تيم كاميرون إن “شخصا واحدا اطلق النار على امرأة عند بدء الدروس صباحا”، وأضاف ان “مطلق النار تعرض لنيران مسؤول الامن في المدرسة وأصيب بجروح بالغة”.

وتابع المسؤول ان “طالبة أصيبت بجروح وهي في حالة حرجة وأصيب شاب حالته مستقرة ونقل الثلاثة الى مستشفيات المنطقة للعلاج.

وتتكرر حوادث اطلاق النار في المدارس الاميركية، وفي 14 شباط/فبراير الماضي قتل 17 شخصا في اطلاق نار في مدرسة في فلوريدا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية