اعتكاف القضاة في لبنان الثلاثاء عن العمل كان متفاوتا بين منطقة واخرى بسبب الاضراب للمطالبة برفع اجور القضاة ورفضا لما ورد في سلسلة الرتب والرواتب، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأشارت الوكالة الى انه “في قصر العدل في بيروت أرجأ عدد من القضاة الجلسات من دون النظر في الدعاوى والبعض الآخر نظر في قضايا الموقوفين من دون سواها وتابع قضاة آخرون عملهم كالمعتاد”، وتابعت “في زحلة وبعلبك امتنع القضاة عن العمل، وفي قصر عدل طرابلس امتنعوا عن ترؤس جلسات المحاكم، في حين لم يسجل اعتكاف في الهرمل ورأس بعلبك”.

ولفتت الوكالة الى انه “في محكمتي القبيات وحلبا اعتكف القضاة عن عقد الجلسات باستثناء قضايا العجلة والموقوفين في حين عمل قضاة النبطية بشكل طبيعي”، واضافت انه “في زغرتا توقف القضاة عن العمل وفي جزين أرجئت الجلسات وفي صيدا لم يسجل اعتكاف وجرى العمل بشكل طبيعي وكذلك الامر في بنت جبيل”.

واوضحت الوكالة انه “في البترون لم تعقد جلسات وكذلك في بشري، في حين تابع قضاة عاليه والشوف عملهم بشكل عادي وفي حاصبيا سجل امتناع القضاة عن العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام