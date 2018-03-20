الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي بأمير قطر الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 20 2018 - 16:31
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يعرض البرنامج الانتخابي للحزب في كلمة عند الـ20:30 من مساء الاربعاء
السيد هاشم صفي الدين: ندعو الى اوسع مشاركة في الانتخابات لنقول لمن يريد اضعاف المقاومة انها حاليا هي اقوى مما كانت عليه
الخارجية السورية: ادعاءات مجلس الاتحاد الأوروبي حول استعمال الأسلحة الكيميائية في سوريا مضللة وتفتقر إلى أي مصداقية
وحدات الجيش السوري تواصل تقدمها ضد ما تبقى من معاقل للجماعات الارهابية في وادي عين ترما بالغوطة الشرقية
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: تم تحرير أكثر من 65 % من أراضي الغوطة الشرقية لدمشق من الإرهابيين
شويغو: إحباط 3 محاولات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجماعات المسلحة في سوريا خلال أسبوع
سانا: النظام التركي يستهدف محطة مياه بريف الحسكة ما أدى لانقطاع الكهرباء عن المحطة وقطع المياه عن المدينة
الخارجية الايرانية تنتقد المواقف المزدوجة لأميركا وبعض الدول الأوروبية حيال برنامج الدفاع الصاروخي الإيراني
الخارجية الإيرانية: مزاعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول وجود قادة تنظيم القاعدة في إيران كذبة كبرى
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقضون على عدد كبير من جنود ومرتزقة العدوان السعودي ـ الأميركي في محافظة البيضاء
بعثة الاتحاد الأوروبي تصل الى العاصمة اليمنية صنعاء للحد من الكارثة الإنسانية التي أوجدها العدوان السعودي ـ الأميركي
العراق: انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتطهير منطقة بحيرة حمرين من فلول تنظيم "داعش" شمال شرق المحافظة
وزارة الصحة الفلسطينية: اصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي اثر مواجهات مع الاحتلال عقب محاصرة منزل في بجنين
رئيس السلطة الفلسطينية يوجه إهانات الى السفير الأميركي في تل ابيب رداً على تغطية الإدارة الاميركية للاستيطان الصهيوني
حركة حماس: الأحكام المسبقة لرئيس السلطة الفلسطينية واتهامنا في حادثة تفجير موكب "الحمد الله" تشكل حرفا لمسار العدالة
قطاع غزة: توغل محدود لأربع جرافات "اسرائيلية" شرق جباليا
جيش العدو يدرس إلغاء إجازات جنوده خشية تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الرئاسة الصينية: القفزة الهائلة التي حققتها الصين لا تشكل تهديداً لأحد ونحن لن نضحي أبداً بمصالح بلادنا للدول الأخرى
الشرطة الفرنسية تحتجز الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتحقيق في ملف تمويل القذافي لحملته الانتخابية
الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي بأمير قطر الأسبوع المقبل
منذ 9 mins
20 March، 2018
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